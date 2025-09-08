Actualidad

MinInterior denunciará a alcaldes que viajaron a EE.UU. a “usurpar funciones del presidente”

Según el funcionario, los mandatarios locales estarían usurpando funciones que exclusivamente del jefe de Estado.

Colombian Interior Minister Armando Benedetti speaks as senate votes the government labor reform referendum promoted by Colombia&#039;s President Gustavo Petro in Bogota on May 14, 2025. (Photo by Raul ARBOLEDA / AFP) (Photo by RAUL ARBOLEDA/AFP via Getty Images)

Colombian Interior Minister Armando Benedetti speaks as senate votes the government labor reform referendum promoted by Colombia's President Gustavo Petro in Bogota on May 14, 2025. (Photo by Raul ARBOLEDA / AFP) (Photo by RAUL ARBOLEDA/AFP via Getty Images) / RAUL ARBOLEDA

El ministro del Interior, Armando Benedetti, aseguró que denunciará a los alcaldes de la ciudades que decidieron viajar a los Estados Unidos sin la autorización del presidente de la República.

Según el funcionario, los mandatarios locales estarían usurpando funciones que exclusivamente del jefe de Estado. Por eso, se preguntó si hay o no un abandono del cargo.

Las funciones que estarían “usurpando” los alcaldes serían las que tienen que ver con las relaciones exteriores, el orden público y temas de seguridad. “Ellos además se están reuniendo o la agenda que tienen, es una agenda política con personas que no tienen nada que ver con certificación”, dijo.

“Fueron fue a hacer un show político allá. ¿Qué gestión van a hacer allá?. No van a hablar con nadie que tenga que ver con certificación. ¿Quién les va a ayudar a ellos el tema del orden público? (…) ¿Quién les ayuda a que no existan más cultivos de coca?, nosotros”, añadió.

Además, Benedetti recalcó que la cooperación con Estados Unidos ya está definida. “Para cualquier país es importante, ir a hablar o ayudar para que haya más ayuda o cooperación por parte de los Estados Unidos, eso ya está planteado, es un convenio. Todo lo que hagan ni quita ni pone (…) el presidente dijo que ellos necesitaban autorización para salir del país. Se fueron sin autorización. Por eso es que a mí me viene la pregunta si también se puede abandonar el cargo”.

