Perro labrador fue agredido con arma blanca por suboficial de la Armada Nacional

El hecho se registró en la mañana del domingo en el barrio Los Corales e involucra a un suboficial de la Armada Nacional que hirió con arma blanca en el cuello a un perro labrador de seis años, al parecer, tras un altercado con su mascota.

“Las patrullas del sector llegan al lugar donde pueden evidenciar que efectivamente se encuentra a Toby; este canino presenta unas heridas por arma blanca, y gracias a la rápida reacción de los uniformados logran la captura del presunto agresor”, indicó el Coronel Alejandro Salgado, comandante del distrito 2 de la Policía Metropolitana.

El suboficial, quien se encontraba de civil, fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación para adelantar las investigaciones del caso.

Entre tanto, fue activada la ruta de atención por parte de la Unidad de Asistencia Técnica Agropecuaria para asistir al animal herido que pertenecería a una funcionaria del Poder Judicial en Bolívar.

Por su parte, la Armada Nacional, a través de un comunicado, indicó que “Esta Fuerza promueve el respeto y buen trato hacia los animales, por lo que rechaza categóricamente cualquier acto de violencia en contra de estos. Además, reitera que este tipo de conductas no representan los principios ni valores de quienes integran la Institución Naval”.

Asimismo, ordenó una investigación al respecto.