¿Cuál es la ciudad con más contaminación del aire en el mundo?

El Planeta Tierra, hogar de millones de especies animales y, además, casa del ser humano, con el paso del tiempo tanto en materia geográfica como evolutiva de las civilizaciones, comenzó a tener determinadas divisiones políticas que se terminaron conociendo como países, naciones o estados.

Estos mismos se encuentran ubicados en los cinco continentes que hay sobre globo: Europa, Asia, África, Oceanía y América, que son el hogar de los cientos de países que existen en el mundo.

Lea también: ¿Cuál es el pueblo más frío del mundo? Queda en Rusia y esta es la temperatura a la que llega

Según un dato de la ONU citado por la reconocida revista National Geographic, en el planeta hay alrededor de 195 países. Lo relevante del hecho es que cada uno de los países que habita la Tierra tienen una organización interna en la que destaca, principalmente, el hecho de tener una ciudad capital.

Así mismo, cada uno tiene sus propias culturas, características y diferencias, tanto nivel social como ambiental, por su ubicación en el mapamundi.

Sin embargo, hay otros aspectos que no son positivos y que, lamentablemente, también destacan en cada Nación. Uno de estos es la contaminación en el aire.

Es por eso que en W Radio le contamos sobre el país con mayor contaminación en el aire del mundo.

Le puede interesar ¿Cuál es el pueblo más frío y el más caliente de Colombia?

¿Cuál es el país con mayor contaminación en el aire en el mundo?

Pues bien, la reconocida revista National Geographic explicó, inicialmente, en su página web, que las partículas pequeñas que hay en la contaminación en el aire pueden “pueden penetrar en el cuerpo y llegar a los pulmones y el torrente sanguíneo y producir asma, enfermedades respiratorias crónicas e incluso accidentes cerebrovasculares”.

Explican, además, que dicha contaminación es la responsable de 6.5 millones de muertes cada año y que, teniendo en cuenta la coyuntura actual, eso podría empeorar.

Ahora, NatGeo para responder a esta pregunta, recurrió a organización suiza IQAir, especializada en tecnología contra la contaminación del aire, que anualmente publia un informe sobre la calidad del aire en el mundo.

“Para el reporte sobre 2024, la organización recopiló información de 8954 ciudades de 138 países, regiones y territorios, utilizando datos procedentes de más de 40 000 estaciones de control de la calidad del aire", dijeron.

Así, dieron con las ciudades y los países que más contaminación tienen en el aire, concluyendo que la ciudad que más sufre de este problema (durante 20024) fue el área metropolitana de Byrnihat (India) , con una concentración media anual de PM2.5 de 128.2 microgramos por metro cúbico“.

Lea más: ¿Cuál es el lugar en el mundo en donde más hace calor? Esto revela la ciencia

“Esta cifra supera considerablemente el valor de 5 µg/m3 de la directriz anual de PM2.5 de la Organización Mundial de la Salud (OMS)“, añadieron.

Adicionalmente, revelaron las otras 9 ciudades que siguen en la lista:

Delhi , India (108.3 µg/m3).

, India (108.3 µg/m3). Karagandá , Kazajistán (104.8 µg/m3).

, Kazajistán (104.8 µg/m3). Mullanpur , India (102.3 µg/m3).

, India (102.3 µg/m3). Lahore , Pakistán (102.1 µg/m3).

, Pakistán (102.1 µg/m3). Faridabad , India (101.2 µg/m3).

, India (101.2 µg/m3). Dera Ismail Khan , Pakistán (93 µg/m3).

, Pakistán (93 µg/m3). Yamena , Chad (91.8 µg/m3).

, Chad (91.8 µg/m3). Loni, India (91.7 µg/m3).

¿Cuáles son los países con mayor contaminación en el aire?

De esta forma, se puede concluir por la cantidad de ciudades que el país con mayor contaminación en el aire en el mundo es la India, pues 5 de las 10 ciudades más contaminadas en el aire están en la lista.

Finalmente, aparece el punto común en que la mayoría de estos países se concentran en Asia. Otros en Medio Oriente y África.

Escuche W Radio en vivo: