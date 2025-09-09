EN VIVO 🔴Bolivia vs. Brasil: Siga el minuto a minuto del encuentro de Eliminatorias Conmebol

Este martes, 9 de septiembre, la Selección de Bolivia recibe a la ‘canarinha’ en la última fecha de las Eliminatorias para el Mundial 2026.

Aunque Brasil ya está clasificada para el torneo de selecciones más importante del mundo, querrá sumar los tres puntos y así asegurarse el segundo lugar en la tabla.

Por su parte, Bolivia debe ganar y esperar que Venezuela pierda o empate ante Colombia, para quedarse con el repechaje.

Siga el minuto a minuto del partido a continuación: