Deportes

Bolivia BOL
Brasil BRA

EN VIVO 🔴Bolivia vs. Brasil: Siga el minuto a minuto del encuentro de Eliminatorias Conmebol

Bolivia debe ganar si quiere disputar el puesto que le permita llegar al repechaje.

Brasil vs. Bolivia. Foto: Pedro Vilela/Getty Images.

Brasil vs. Bolivia. Foto: Pedro Vilela/Getty Images. / Pedro Vilela

Este martes, 9 de septiembre, la Selección de Bolivia recibe a la ‘canarinha’ en la última fecha de las Eliminatorias para el Mundial 2026.

Aunque Brasil ya está clasificada para el torneo de selecciones más importante del mundo, querrá sumar los tres puntos y así asegurarse el segundo lugar en la tabla.

Por su parte, Bolivia debe ganar y esperar que Venezuela pierda o empate ante Colombia, para quedarse con el repechaje.

Siga el minuto a minuto del partido a continuación:

Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento

Escucha la radioen directo

W Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Señales

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad