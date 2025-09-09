MinHacienda confirmó la suspensión del concurso notarial tras recomendación de la Procuraduría

Tras las advertencias realizadas por la Procuraduría delegada Primera para la Vigilancia Preventiva, el Gobierno a través del Ministerio de Hacienda confirmó en un comunicado que el concurso Notarial fue suspendido.

“Teniendo en cuenta que la Procuraduría Delegada Primera para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública ha exhortado sobre la necesidad de suspender la ejecución contractual. No 2189 de 2025 y considerando las limitaciones presupuestales que para el año 2025 se presentan, se hace necesario suspender el concurso notarial convocado”.

La decisión se adoptó luego de alerta emitida por la Procuraduría General de la Nación, donde pidió a la Superintendencia de Notariado y Registro revisar la posibilidad de suspender la ejecución contractual para el desarrollo del concurso de méritos para la designación de notarios en propiedad y de carrera administrativa.

Por otra parte, el presidente de la república, Gustavo Petro, manifestó que el Superintendente Delegado de funciones constitucionales, ya recibió instrucciones para frenar el proceso, “tiene la orden de suspender el concurso notarial hasta que se aclare por completo y se haga después de elecciones. Las notarías no son para la politiquería”, aseguró el jefe de Estado.