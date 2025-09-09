Superintendente delegado tiene orden de suspender el concurso notarial: presidente Petro

En días pasados, el presidente Gustavo Petro hizo un llamado a las autoridades para que investiguen las presuntas irregularidades ocurridas dentro del proceso de selección que permitirá definir quiénes serán nombrados notarios en propiedad.

El mandatario aseguró que el concurso, que iba ser adelantado por la Universidad Libre, queda suspendido hasta después de las elecciones de 2026. Así lo expresó:

“El superintendente delegado de funciones constitucionales del presidente de la República tiene la orden de suspender el concurso notarial hasta que se aclare por completo y se haga después de elecciones; así se cumplirá la orden de la justicia que respeto”.

Según Petro, se organizó un concurso en el que las mafias estarían “vendiendo cupos para financiar campañas de la derecha”.

“Sé que existe la autonomía universitaria que el M-19 y el liberalismo pusieron como norma democrática constituyente, pero opino y tengo el derecho de hacerlo. Usando tramposamente la autonomía, las mafias paramilitares se tomaron la universidad pública y mataron a estudiantes y profesores solo para quedarse con los dineros públicos. Yo hice el debate y lo probé con el caso de la Universidad de Córdoba, que se liberó y hoy es una de las mejores universidades del país”.

En ese sentido, el presidente Petro reiteró que las notarías “no son para la politiquería”, por lo que hizo un llamado a no hacer “trampa con las elecciones”, ni utilizar “la justicia y la buena fe para eso”.

“Para qué se inscriben en un concurso mentiroso, donde los que quedarán tienen que pagar mil millones de pesos por cupo y son 700 los cupos. Las altas cortes no pueden permitir una extorsión generalizada a los abogados de Colombia”, cuestionó.

Estas son las irregularidades en el concurso de notarios

La W investigó y descubrió que, más allá de la carta divulgada hace pocos días por dos de los notarios que hacen parte del Consejo Superior de la Carrera Notarial, en la que llaman la atención sobre las inquietudes sobre la misión encomendada al operador logístico elegido (es decir, la Universidad Libre), hay otros elementos que se suman y llevan a hablar de una posible manipulación del proceso que terminaría beneficiando intereses particulares.

El concurso de ingreso a la carrera notarial había sido convocado en diciembre de 2024 por el Consejo de la Carrera Notarial, cuando el Ministerio de Justicia estaba encabezado por Ángela María Buitrago.

Dicha convocatoria había quedado reglamentada a través del Acuerdo 01 de 2024 que estableció los requisitos para aspirar a una notaría, así como las etapas del concurso público. Sin embargo, por demoras en el proceso de contratación del “operador logístico”, no se pudo cumplir con el cronograma ni el reglamento que quedó establecido en dicho acuerdo.

El cambio en el cronograma tendría sentido por la demora en la contratación que finalmente se hizo con la Universidad Libre. Sin embargo, resulta llamativo que, a la par con la modificación del cronograma, cambiaron las reglas.

Este hecho se consumó con la publicación de un nuevo acuerdo del Consejo Superior de la Carrera Notarial que, tras el cambio de ministro de Justicia, tiene como presidente a Eduardo Montealegre.

El plazo para inscribirse en el concurso se redujo de 1 mes a 10 días hábiles.

Se modificó el tipo de publicación o libro que podría sumar puntos a los aspirantes a notarios, reduciendo el estándar de calidad del acuerdo de 2024 que exigía libros de investigación y divulgación en derecho, por el de acreditar una publicación en temas relacionados con el derecho.

