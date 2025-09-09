Personero de Montería permanece bajo observación médica

Montería

A través de un breve comunicado, desde la Personería de Montería se confirmó que, quien preside este organismo Luis Gabriel Degiovanni, permanece bajo observación médica tras presentar complicaciones de salud el pasado 7 de septiembre.

Según el comunicado, el servidor público “se encuentra internado en una clínica de la ciudad, donde recibe la atención médica correspondiente”.

Le puede interesar en La W: Confirman la muerte de una menor de 2 años que esperaba remisión médica en la ciudad de Montería

“La entidad continúa cumpliendo sus funciones misionales y presentando los servicios a la comunidad con total normalidad, garantizando el acompañamiento y la defensa de los derechos de los ciudadanos”, agregó.

El personero Degiovanni ha sido noticia en los últimos días tras las advertencias que ha venido realizando por la crisis en el sistema de salud en la capital de Córdoba, donde cinco personas han muerto esperando atención especializada y 100 más estarían en alto riesgo, según los datos que maneja este organismo estatal.