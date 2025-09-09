Perú vs. Paraguay EN VIVO 🔴: siga el minuto a minuto del encuentro de Eliminatorias
El conjunto ‘inca’ está eliminado, mientras que la ‘Albirroja’ buscará cerrar las Eliminatorias con victoria en Lima.
Este martes, 9 de septiembre, las selecciones de Perú y Paraguay disputan su último encuentro de Eliminatorias para el Mundial 2026.
El equipo ‘guaraní’, ya clasificado, buscará finalizar entre los cinco primeros de la clasificación, mientras que Perú finalizará sin importar el resultado entre los dos últimos de la tabla de posiciones.
Siga el minuto a minuto del encuentro a continuación:
El juego está detenido debido a una lesión Renato Tapia (Perú).
Empieza primera parte.
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento