Deportes

Perú PER
0
Paraguay PAR
0
3'
1ª parte

Perú vs. Paraguay EN VIVO 🔴: siga el minuto a minuto del encuentro de Eliminatorias

El conjunto ‘inca’ está eliminado, mientras que la ‘Albirroja’ buscará cerrar las Eliminatorias con victoria en Lima.

Peru y Paraguayan en el final del partido (Photo by NORBERTO DUARTE / AFP) (Photo by NORBERTO DUARTE/AFP via Getty Images)

Peru y Paraguayan en el final del partido (Photo by NORBERTO DUARTE / AFP) (Photo by NORBERTO DUARTE/AFP via Getty Images) / NORBERTO DUARTE

Fabian Macias

Este martes, 9 de septiembre, las selecciones de Perú y Paraguay disputan su último encuentro de Eliminatorias para el Mundial 2026.

El equipo ‘guaraní’, ya clasificado, buscará finalizar entre los cinco primeros de la clasificación, mientras que Perú finalizará sin importar el resultado entre los dos últimos de la tabla de posiciones.

Siga el minuto a minuto del encuentro a continuación:

El juego está detenido debido a una lesión Renato Tapia (Perú).

Empieza primera parte.

Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento

Escucha la radioen directo

W Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Señales

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad