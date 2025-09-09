Precio iPhone 17 y iPhone 17 Pro Max lanzados HOY en Estados Unidos y conversión a pesos colombianos

Apple presentó este martes, 9 de septiembre, un “nuevo miembro” de su gama de teléfonos inteligentes, el ultrafino iPhone 17 Air, así como un rediseño de los iPhone Pro, los modelos de alta gama de su nueva línea iPhone 17, que tiene una batería más grande de cualquier iPhone hasta la fecha.

El director ejecutivo de la empresa, Tim Cook, recalcó que los modelos Pro tienen “el mismo precio que el año pasado por los iPhone 16 Pro de 256 gigabytes”, dejando entrever que los aranceles del 20% que enfrenta la compañía sobre las importaciones procedentes de China no se han traducido en precios más altos.

¿Cuánto cuesta el iPhone 17 y el iPhone 17 Pro Max?

La compañía trajo la nueva generación de iPhone: El iPhone 17 Pro, el iPhone 17 y el nuevo iPhone Air. Así como los nuevos AirPods Pro 3, con la Cancelación Activa de Ruido más desarrollada.

Estos teléfonos tienen incorporado un nuevo chip A19 Pro con proceso de 3 nanómetros, que lo hace más potente y preparado para ejecutar las funciones de Apple Intelligence.

Los costos de la nueva línea comienzan en los 799 dólares, en el caso del iPhone 17, lo que nos indicaría que en Colombia podrían salir en alrededor de unos 3′134.117 pesos:

iPhone 16e: Desde 599 dólares = $2′349.607

Desde 599 dólares = $2′349.607 iPhone 17 : Desde 799 dólares = $3′134.117

: Desde 799 dólares = $3′134.117 iPhone 17 Air : Desde 999 dólares = $3′918.627

: Desde 999 dólares = $3′918.627 iPhone 17 Pro : Desde 1.099 dólares = $4′310.882

: Desde 1.099 dólares = $4′310.882 iPhone 17 Pro Max: Desde 1.199 dólares = $4′703.137

Tenga en cuenta que todos estos precios son aproximados, y están basados en la conversión de la moneda colombiana realizada a la fecha. Sin embargo, aumentarán una vez los aparatos estén disponibles en el mercado colombiano.

¿En qué colores salieron los nuevos iPhone?

Los nuevos teléfonos salieron en los siguientes colores:

iPhone 17: negro, blanco, azul, verde y lavanda.

negro, blanco, azul, verde y lavanda. iPhone Air: negro, blanco, azul y dorado.

negro, blanco, azul y dorado. iPhone 17 Pro y iPhone 17 Pro Max: plata, azul profundo y naranja.

La novedad: ¿Cómo es el iPhone 17 Air?

El director ejecutivo de Apple, Tim Cook, presentó el ultrafino iPhone 17 Air de 5,6 mm de grosor y una pantalla de 6.5 pulgadas, que sale con un precio de 999 dólares para el mercado estadounidense.

La empresa lo describió hoy en su evento “Awe drops”, celebrado en la sede de la empresa en Cupertino, California, como un dispositivo “potente, pero tan delgado y ligero que parece desaparecer en la mano” y con una batería que dura “todo el día”.

No obstante, la compañía de la manzana mordida afirma que su diseño es el más duradero hasta la fecha, gracias a un caparazón cerámico (‘Ceramic Shield’) y un marco de titanio en ambos lados.

El nuevo miembro de la gama de teléfonos inteligentes de Apple cuenta con un procesador A19 Pro, “el chip más potente para iPhone hasta la fecha”, también anunciado hoy, así como con un sistema de cámara dual de 48 megapíxeles.

