Alias ‘Kevin’ está colaborando con la justicia y entregando información

W Radio conoció que la entrega de Anderson Andrey Vargas Sun, más conocido con el alias de ‘Kevin’, uno de los principales cabecillas de la estructura Carlos Patiño de las disidencias de Iván Mordisco, comienza a dar resultados.

Según fuentes de Inteligencia, este hombre estaría dando información importante a las autoridades sobre la ubicación de depósitos ilegales, campamentos de las disidencias, identidades de colaboradores y cabecillas de mandos medios, rutas de narcotráfico, nombres de testaferros y otros datos de valor que son analizados desde hace varios días por agentes de inteligencia militar y de la Policía Nacional.

Fue así como este individuo informó sobre la ubicación de un depósito ilegal en donde las Fuerzas Militares hallaron un poderoso arsenal pertenecientes a las disidencias de la estructura Martín Villa, con quien alias ‘Kevin’ tenía un estrecho vínculo.

Las autoridades encontraron un escondite en la vereda La Floresta, zona rural de El Castillo, Meta. Allí las tropas llegaron y hallaron 23 fusiles semiautomáticos de largo alcance, dos morteros para el lanzamiento de tatucos, 18 granadas para mortero (tatucos), 30 artefactos explosivos para ser empleados y lanzados por drones, 15 minas antipersonal, material de intendencia, proveedores, granadas, abundante munición de diferentes calibres y equipos de comunicaciones.

Por su ayuda, alias ‘Kevin’ comenzará a tener beneficios que brinda el Programa Humanitario de Atención al Desmovilizado.

El material incautado iba a ser empleado en ataques terroristas contra bases militares y estaciones de policía, así como contra patrullas de la Fuerza Pública y la infraestructura crítica como torres de energía, oleoductos, puentes y carreteras en diferentes puntos del departamento.

