Asesinan a secretario de Gobierno de Pradera, Valle del Cauca

Las autoridades del Valle del Cauca confirmaron la muerte del secretario de Gobierno de Pradera, José Dorien Jiménez Salazar, tras resultar gravemente herido en un ataque armado.

Pese a ser trasladado a un centro asistencial, el funcionario no logró sobrevivir.

De acuerdo a información preliminar, Jiménez Salazar, se encontraba viendo el partido entre Venezuela y Colombia en un estacionamiento público del parque central del municipio, cuando le dispararon.

La Policía adelanta operativos en la zona para dar con los responsables, mientras adelantan las investigaciones correspondientes.

Este miércoles las autoridades locales adelantarán un consejo extraordinario de seguridad con el fin de evaluar la situación y tomar medidas urgentes frente a los hechos ocurridos.