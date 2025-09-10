Dos soldados muertos deja ataque con dron a tropas del Ejército en el sur de Bolívar

Como Daniel Felipe Muñoz Ortiz y Cristian Andrés Hernández Jiménez fueron identificados los dos soldados muertos tras el ataque al Batallón de Operaciones Terrestres N.° 8 en la vereda San Isidro, límites entre los municipios de Santa Rosa y Morales, sur de Bolívar.

El hecho fue atribuido por el Ejército al ELN y, según informó, las tropas fueron atacadas con artefactos explosivos improvisados, lanzados desde un dron.

Entre tanto, otros cuatro uniformados resultaron heridos y fueron trasladados a Bucaramanga, donde son atendidos.

“Rechazamos categóricamente este acto infame que atenta contra la vida e integridad de nuestras tropas y vulnera la tranquilidad y seguridad de la población civil. Este tipo de acciones constituyen una grave violación de los derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario”, indicó el Ejército en un comunicado.

El sur de Bolívar enfrenta una grave situación de orden público por cuenta de los enfrentamientos de los grupos armados ilegales para el control del territorio. En la zona se adelantan operaciones militares por parte de la Décima Novena Brigada en el sur de Bolívar con el fin de garantizar la seguridad.