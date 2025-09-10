Judicial

Fue capturado en Bogotá un hombre señalado de cometer delitos sexuales contra una menor de 15 años

El capturado tiene antecedentes judiciales por tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, lesiones personales, acceso carnal y hurto.

Foto: Policía Nacional

Foto: Policía Nacional

Uniformados de Policía Metropolitana de Bogotá, a través de la Seccional de Investigación Criminal, capturaron a un hombre señalado de cometer delitos sexuales contra una menor de 15 años en el suroccidente de Bogotá.

Según las investigaciones, el hombre señalado de este delito era pareja sentimental de la tía de la víctima y habría aprovechado su cercanía familiar para agredirla en dos ocasiones en el mes de mayo de 2025.

De acuerdo con la información, la menor decidió contar lo sucedido a un profesor del colegio donde estudia, quien dio aviso inmediato a las autoridades y permitió activar las rutas de protección.

“Esta persona presenta antecedentes judiciales por tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, lesiones personales, acceso carnal y hurto”, informaron las autoridades.

El hombre fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación y un juez de la República le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario, donde deberá responder por el delito de acceso carnal violento agravado en concurso con actos sexuales con menor de 14 años.

