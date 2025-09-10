“Nos vamos con la alegría del triunfo”: análisis de Hernán Peláez a la victoria de Colombia

El reconocido periodista deportivo Hernán Peláez analizó la victoria de la Selección Colombia 6-3 sobre Venezuela en la última fecha de Eliminatorias para el Mundial 2026.

Después de la remontada de la ‘tricolor’, Hernán Peláez afirmó que “Colombia logró ascender y ratificar su clasificación con una defensa muy discreta, pero con un medio campo y delantera muy poderosa”

Finalmente, mencionó que la Selección Colombia se va con la alegría del triunfo y con el gran momento de Luis Javier Suárez.