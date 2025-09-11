Fue cerrado el puente internacional Francisco de Paula Santander por evento militar en Venezuela

Cierre del puente internacional Francisco de Paula Santander por evento militar en Venezuela. / Foto: Jenny Márquez.

La mañana de este jueves 11 de septiembre, el puente internacional Francisco de Paula Santander, que comunica a Cúcuta con Ureña, en Venezuela, no fue abierto por parte de las autoridades del vecino país.

Según lo informó la misma comunidad, que vive en Venezuela y pasaron a pie a Colombia, en territorio vecino se estaría adelantando un evento militar televisado, donde Nicolás Maduro habría pedido la participación de militares y al parecer milicianos, en ese paso binacional.

“Con todo el equipamiento, tropas, oficiales, vamos a la consolidación de posiciones y a la consolidación del sistema defensivo nacional. Cuerpos combatientes de las milicias nacional bolivariana, desplegados en la toma de sus objetivos, de manera inmediata”, dijo Nicolás Maduro en su alocución.

Tan solo se permite la salida, a pie, desde Venezuela. Sin embargo, el ingreso al vecino país no está permitido.

Quienes lograron ingresar a territorio colombiano, indicaron que la información que les brindó la guardia venezolana, es que sobre las 9 de la mañana, se volvería a habilitar el paso binacional por este puente internacional.

Es de resaltar que los puentes internacionales Simón Bolívar y Atanasio Girardot no presentaron ninguna novedad.