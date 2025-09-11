Gobernación del Magdalena advierte riesgo de suspensión del PAE

Santa Marta

La Oficina del Programa de Alimentación Escolar (PAE), advirtió sobre el riesgo de continuidad de la entrega de raciones a los niños y niñas del departamento. Según la entidad, dicha aprobación depende del Gobierno Nacional a través de los Ministerios de Educación y Hacienda y de la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar (UAPA).

La oficina PAE manifiesta que para darle continuidad al servicio se han aprobado ocho días adicionales, al tiempo que se adelantan gestiones para lograr el financiamiento del nuevo proyecto ante el OCAD Regional, que cubriría los 47 días restantes del calendario escolar.

A la fecha, se han sostenido más de seis mesas técnicas y reuniones de articulación con los Ministerios de Educación y de Hacienda y con la UAPA, respondiendo a cada solicitud desde las primeras correcciones en el mes de mayo. Esta situación ha dilatado la aprobación.

Finalmente, advierte que, por los tiempos de contratación y sin la viabilización del proyecto por parte de la Nación, miles de niños quedarían sin alimentación escolar.