Autoridades investigan caso de turista que resultó herido tras ser impactado por un lancha

La Alcaldía de Cartagena y la DIMAR iniciaron una investigación tras el accidente que sufrió un turista vallecaucano que fue golpeado por una lancha en Playa Blanca y sufrió varios traumatismos. El hecho se registró el pasado 6 de septiembre cuando una embarcación habría irrumpido en el espacio delimitado para las embarcaciones, generando el hecho.

El incidente, en principio, fue dado a conocer por la esposa del visitante, quien informó que permanece hospitalizado y resultó con tres costillas fracturadas y un riñón perforado.

Ante el hecho, las autoridades adelantan la identificación de la embarcación y, así mismo, señalaron que se adelanta una verificación sobre la empresa con la que los turistas contrataron los servicios, para constatar que cumpla con todos los requisitos y documentación legal exigida para la prestación de actividades turísticas.

“En articulación con la DIMAR, autoridad competente en materia marítima, se adelantan las respectivas indagaciones, recordando que en Playa Blanca existen boyas instaladas con el fin de delimitar las áreas seguras para los bañistas y evitar la circulación de embarcaciones en dichas zonas”, indicó el distrito en un comunicado.

Al menos tres turistas han resultado víctimas de accidentes que involucran embarcaciones este año en la capital de Bolívar.