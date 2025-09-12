Ejército capturó a dos sujetos que extorsionaban a una familia del Casanare

Se dio la captura de dos sujetos que serían integrantes de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, del Frente 53 Edinson Romaña, señalados de extorsionar y amedrentar a una familia, exigiéndole altas sumas de dinero a cambio de no atentar contra sus vidas o llevar a cabo el secuestro de alguno de los familiares.

La operación se desarrolló en la vereda Muese, en zona rural del municipio de Paz de Ariporo, hasta donde llegaron las tropas del Gaula Militar Casanare, acompañados de los efectivos del CTI de la Fiscalía, logrando la ubicación y captura de estas dos personas, por el delito de extorsión, en el lugar también fueron incautados dos teléfonos celulares y una motocicleta.

Los capturados quedaron a disposición de la Fiscalía Seccional Quinta.

Escuche W Radio en vivo: