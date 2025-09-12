Gobernador de Utah identificó a presunto asesino de Charlie Kirk como Tyler Robinson
El joven se entregó a las fuerzas policiales después de ser convencido por una persona de su círculo familiar
El gobernador de Utah (oeste) confirmó este viernes 12 de septiembre, el arresto del presunto asesino del activista conservador Charlie Kirk y lo identificó como Tyler Robinson, un joven de ese mismo estado.
El joven se entregó a las fuerzas policiales después de ser convencido por una persona de su círculo familiar, había explicado el presidente estadounidense Donald Trump en una entrevista televisiva poco antes.
