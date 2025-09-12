Internacional

Gobernador de Utah identificó a presunto asesino de Charlie Kirk como Tyler Robinson

El joven se entregó a las fuerzas policiales después de ser convencido por una persona de su círculo familiar

Spencer Cox, Gobernador de Utah; asesino Charlie Kirk. Foto: AFP PHOTO / FBI / HANDOUT/ Michael Reaves/Getty Images

El gobernador de Utah (oeste) confirmó este viernes 12 de septiembre, el arresto del presunto asesino del activista conservador Charlie Kirk y lo identificó como Tyler Robinson, un joven de ese mismo estado.

El joven se entregó a las fuerzas policiales después de ser convencido por una persona de su círculo familiar, había explicado el presidente estadounidense Donald Trump en una entrevista televisiva poco antes.

