Gobernador de Utah identificó a presunto asesino de Charlie Kirk como Tyler Robinson

El gobernador de Utah (oeste) confirmó este viernes 12 de septiembre, el arresto del presunto asesino del activista conservador Charlie Kirk y lo identificó como Tyler Robinson, un joven de ese mismo estado.

Lea también: Trump asegura que han detenido al supuesto asesino de Charlie Kirk

El joven se entregó a las fuerzas policiales después de ser convencido por una persona de su círculo familiar, había explicado el presidente estadounidense Donald Trump en una entrevista televisiva poco antes.

Escuche W Radio en vivo: