Hallan altares de brujería en Bucaramanga: Alcalde pide oración por la ciudad
Estos altares fueron encontrados en zona rural del occidente de la ciudad.
Bucaramanga
El alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, denunció que tras un operativo conjunto entre la Policía, la secretaría del interior y el Ejército, se hallaron en zona rural del occidente de la ciudad varios altares de magia negra por lo que los puso en máxima alerta.
“Hemos encontrado de manera reiterativa altares de brujería, de magia negra, diferentes acciones para intentar afectar la vida emocional y espiritual de personas, de instituciones, pero en especial de la ciudad“, señaló el alcalde Beltrán.
El mandatario de los bumangueses fue enfático en hacerle un llamado a la ciudadanía para que denuncien a quienes instrumentalizan la espiritualidad para atentar en contra de otras personas.
“El llamado es a la oración porque sobre la ciudad hay un manto de espiritualidad, pero el llamado también es a unirnos en oración porque ninguna arma forjada podrá contra nuestra ciudad”, recalcó el mandatario.
Finalmente, Jaime Andrés Beltrán recalcó que confía en la protección divina para los niños, las familias y la economía local, asegurando que cualquier acción en contra de la ciudad será anulada.