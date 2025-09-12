JEP estudiará solicitud de familia de Álvaro Gómez Hurtado, pide volver caso a la Fiscalía

Congresista del Partido Conservador está convocando un plantón para exigir la verdad en el caso de Álvaro Gómez Hurtado. / Archivo Colprensa. ( Colprensa )

La sección de apelaciones de la JEP analizará el recurso que presentó la familia de Álvaro Gómez Hurtado, que se niega a que la justicia transicional investigue la presunta responsabilidad de las extintas Farc en el asesinato del político.

Frente al recurso de reposición que presentaron varios familiares Álvaro Gómez Hurtado, en el que afirmaron que la JEP no estudió las hipótesis ya trabajadas por la Jurisdicción Ordinaria sobre el homicidio, la Sala de Reconocimiento de Verdad reiteró que la decisión apelada no establece la autoría del magnicidio, sino la competencia de esta sala para investigar una de las posibles hipótesis sobre la responsabilidad del mismo.

La Sala de Reconocimiento de Verdad reiteró que su decisión sobre la competencia se basó en que, pese a persistir la duda sobre la responsabilidad de las Farc, existe una de varias hipótesis de responsabilidad que involucra a la extinta guerrilla, lo cual es suficiente para declarar la competencia en esta etapa inicial.

La Jep, aseguró que la investigación del caso no afecta las competencias de la Fiscalía General de la Nación ni de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes para investigar otras hipótesis.

La Sala de Reconocimiento de Verdad, acreditó a los familiares del líder político, María Mercedes Gómez Escobar y Enrique Gómez, para que participen de forma efectiva en el proceso de la JEP.