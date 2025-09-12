El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El pasado sábado, 6 de septiembre, el concejal Daniel Briceño y el edil Michael González a través de sus redes sociales denunciaron un presunto malgasto de recursos públicos por parte de la Secretaría de Movilidad de Bogotá.

Lea también: Impondrán comparendos electrónicos a quienes invadan carril especial de la carrera 7

Es por esto que W Sin Carreta se contactó con el edil de Usaquén, Michael González, quien dio más detalles sobre esta denuncia.

De acuerdo con el edil, la Secretaría de Movilidad estaría por adjudicar un contrato de más de 4.600 millones de pesos, en dicho contrato se especifica que está dispuesto para mejorar la cultura ciudadana.

Sin embargo, González cuestionó la función de sombrillas o pocillos “¿Cómo una sombrilla o un mug puede mejorar la cultura de la ciudadanía? Mientras la ciudad está llena de huecos.”

Por otra parte, afirmó que mientras la Alcaldía de Bogotá presenta ante el Concejo un proyecto de reforma tributaria argumentando que no hay “plata”, se gastan más de 4600 millones de pesos en sombrillas, esferos y pocillos.

Escuche la entrevista completa:

Play/Pause “Secretaría de Movilidad estaría malgastando 4.600 millones de pesos”: Edil Michael González 03:25 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Vea el programa: