Llegaron los vagones del metro a Bogotá

W Radio acompañó la entrada a Bogotá de los primeros seis vagones del metro elevado de la ciudad provenientes de Cartagena, desde donde partieron el pasado 5 de septiembre.

Durante la madrugada de este jueves (11 de septiembre), los vagones entraron por Siberia y recorrieron la vía Funza–Mosquera, luego tomaron el corredor de La Mesa–Mondoñedo e ingresaron a la capital. El recorrido continuó por la calle 13, la Avenida Ciudad de Cali, la Avenida Guayacanes y la avenida Bosa, hasta llegar al patio taller.

Una vez en el patio taller iniciarán las pruebas estáticas y dinámicas en 905 metros de la pista de pruebas en este lugar, que es el eje principal del proyecto.

¿Cómo fue el recorrido del primer tren del metro?

Los primeros seis trenes fueron entregados en la ciudad de Changchun al concesionario Metro Línea 1 por la firma Railway Rolling Stock, una de las fábricas de material rodante más importantes del mundo.

Tras finalizar la producción del material, el tren fue sometido a pruebas estáticas, que validan su funcionamiento sin movimiento; “pruebas dinámicas, en operación; y recorridos preoperacionales en vía principal, las cuales verifican las características operativas fundamentales tanto en modo manual como automático”.

Luego de esto, el tren continuó con una prueba de recorrido en China de 2.500 kilómetros y consistió en la operación manual y automática y bajo la supervisión de los respectivos técnicos.

Esta etapa será replicada en Bogotá el próximo año, cuando el viaducto ya cuente con 5.760 metros construidos, para así comprobar el desempeño de los trenes en su entorno con una operación controlada.

#NoticiaW | “Estamos cumpliendo con un hito para Bogotá y Colombia”: Germán Maldonado, supervisor de operaciones de Montejo, la empresa transportadora de las camas bajas que trajeron los vagones del metro. pic.twitter.com/vNRPXxj9IA — W Radio Colombia (@WRadioColombia) September 11, 2025

#NoticiaW | A esta hora el alcalde Carlos Fernando Galán (@CarlosFGalan) le da la bienvenida oficial a la caravana que trae los vagones del metro de Bogotá. pic.twitter.com/BIGt8TnyXX — W Radio Colombia (@WRadioColombia) September 11, 2025

