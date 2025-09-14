Este es el país que tiene más ciudades con metro en el mundo: Más de 50 y no es ni EE.UU. ni Brasil

La República Popular China es uno de los países que más ha invertido de forma sostenida y masiva en la infraestructura ligada al transporte urbano durante los últimos años, sus políticas nacionales están dedicadas a apoyar el crecimiento de las ciudades, sin importar si son pequeñas o grandes mediante líneas de metro que conectan todos estos “suburbios”.

Según la página Registration China y su guía del metro para turistas, China tiene 55 ciudades que tienen un sistema de metro en operación, y hay varias decenas cuyo sistema ya está en fase de construcción o planeación. Esto hace que el país tenga la mayor cantidad de ciudades con metro del planeta.

Para captar la importancia de este logro, se puede comprar a China con Estados Unidos, que también tiene varios sistemas de metro en varias ciudades. Estados Unidos tiene cerca de 30 sistemas de metro operativos al día de hoy, y países como Brasil, que a pesar de tener ciudades muy grande e importantes como Río de Janeiro o Sao Paulo, tiene de plano muy poca infraestructura del nivel adecuado para una red tan grande como la de China.

¿Por qué China tiene tantos de sistemas Metro?

El modelo de China es famoso por la rapidez con la que se llegan a aprobar las obras, también en lo que se financian, se planifican de acuerdo al territorio y su misma construcción. Ciudades que hace poco tiempo eran muy pequeñas o su población era muy poca para tener un sistema de metro, ya lo tienen a día de hoy, muchas ciudades medianas inauguran líneas prácticamente cada año. En conjunto, las líneas de metro en operación de China alcanzan cifras de espacio de casi 9,500 kilometros de longitud entre las 55 ciudades.

Un factor que también es importante es la densidad poblacional y la velocidad en la que se urbaniza el espacio del país. Muchas ciudades chinas no solo han crecido en población, sino también en su casco urbano, esto genera congestión y demanda de transporte público eficiente, y para solucionar estos problemas el gobierno chino facilita subsidios, préstamos y demás ayudas para que muchas ciudades inauguren o expandan sus sistemas de metro.

Ya si comparamos con América Latina, la diferencia es todavía mayor, las ciudades con Metro se pueden contar con los dedos del cuerpo y la mayoría de ellos tienen un alcance limitado, sumado al hecho de los costos y los financiamientos ralentizan sus expansiones.

