🔴 Manchester City vs. Manchester United EN VIVO: siga el minuto a minuto del derbi de esa ciudad
El derbi de la ciudad de Manchester se jugará en el marco de la jornada 4 de la Premier League.
Se juega el derbi de Manchester entre el City y el United en partido válido por la fecha 4 de la Premier League de Inglaterra.
El clásico se disputa en el Etihad Stadium.
Siga EN VIVO el minuto a minuto del partido a continuación:
Tijjani Reijnders (Manchester City) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Manuel Ugarte (Manchester United).
Falta de Bernardo Silva (Manchester City).
Manuel Ugarte (Manchester United) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Remate fallado por Bernardo Silva (Manchester City) remate con la derecha muy escorado desde la derecha que se pierde por la izquierda.
Erling Haaland (Manchester City) remata al poste derecho, remate con la izquierda a quemarropa desde el lado izquierdo. Asistencia de Jérémy Doku.
¡Gooooool! Manchester City 2, Manchester United 0. Erling Haaland (Manchester City) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área al centro de la portería. Asistencia de Jérémy Doku después de un pase en profundidad.
Fuera de juego, Manchester City. Abdukodir Khusanov intentó un pase en profundidad pero Jérémy Doku estaba en posición de fuera de juego.
Corner,Manchester United. Corner cometido por Rúben Dias.
Empieza segunda parte Manchester City 1, Manchester United 0.
Final primera parte, Manchester City 1, Manchester United 0.
El cuarto árbitro ha anunciado 1 minutos de tiempo añadido.
Falta de Josko Gvardiol (Manchester City).
Patrick Dorgu (Manchester United) ha recibido una falta en la banda derecha.
Corner,Manchester United. Corner cometido por Abdukodir Khusanov.
Jérémy Doku (Manchester City) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Noussair Mazraoui (Manchester United).
Remate fallado por Nico O'Reilly (Manchester City) remate con la derecha desde fuera del área que se va alto y desviado por la derecha. Asistencia de Tijjani Reijnders.
Rodri (Manchester City) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Manuel Ugarte (Manchester United).
Falta de Abdukodir Khusanov (Manchester City).
Patrick Dorgu (Manchester United) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Mano de Benjamin Sesko (Manchester United).
Fuera de juego, Manchester United. Manuel Ugarte intentó un pase en profundidad pero Bryan Mbeumo estaba en posición de fuera de juego.
Remate parado por bajo a la izquierda. Tijjani Reijnders (Manchester City) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Jérémy Doku.
Corner,Manchester City. Corner cometido por Matthijs de Ligt.
¡Gooooool! Manchester City 1, Manchester United 0. Phil Foden (Manchester City) remate de cabeza desde el centro del área por bajo, junto al palo izquierdo. Asistencia de Jérémy Doku.
Jérémy Doku (Manchester City) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Noussair Mazraoui (Manchester United).
Jérémy Doku (Manchester City) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Leny Yoro (Manchester United).
Jérémy Doku (Manchester City) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Leny Yoro (Manchester United).
Patrick Dorgu (Manchester United) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Falta de Bernardo Silva (Manchester City).
Noussair Mazraoui (Manchester United) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Nico O'Reilly (Manchester City).
Remate parado por bajo a la izquierda. Benjamin Sesko (Manchester United) remate con la izquierda desde fuera del área.
Falta de Abdukodir Khusanov (Manchester City).
Patrick Dorgu (Manchester United) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Fuera de juego, Manchester City. Nico O'Reilly intentó un pase en profundidad pero Tijjani Reijnders estaba en posición de fuera de juego.
Remate fallado por Erling Haaland (Manchester City) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área el balón se pierde por el lado derecho de la portería.
Empieza primera parte.
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento