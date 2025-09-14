Natalia Linares se quedó con la medalla de bronce en salto largo en el Mundial de Atletismo. Foto: COC.

Colombia dice presente en el Campeonato Mundial de Atletismo que se disputa desde el 13 al 21 de septiembre en Japón. Natalia Linares, la atleta colombiana de 22 años, consiguió la medalla de bronce en salto largo.

Linares clasificó a la final el sábado 13 con una marca de 6,66, pero en la reciente final consiguió su mejor marca: 6,92, siendo esta la undécima medalla para el país en un Mundial de Atletismo.

En el podio la acompañaron con la presea dorada la estadounidense Tara Davis-Woodhall con 7,13 y la plata se la quedó la alemana Malaika Mihambo con 6,99.

Así fue el salto de Natalia Linares:

¡QUE MOMENTO 🥹! Así fue el último salto y la celebración de Natalia para quedarse con la medalla de bronce en el MUNDIAL de atletismo.



¡Para la historia 💛💛💙❤️‍🔥! pic.twitter.com/ZFBzVSju8I — Deporte Colombiano 🇨🇴 (@DeportColombia) September 14, 2025