Reportan 30 incendios forestales en varias provincias de Cundinamarca

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Rey aseguró que, debido a las temperaturas por encima del promedio, especialmente en la provincia del Alto Magdalena, y a la acción de manos inescrupulosas, se han generado varios incendios forestales en el departamento.

“En las últimas dos semanas hemos atendido 30 eventos en las provincias Alto Magdalena, Gualivá, Sumapaz, Sabana Centro, Tequendama y Ubaté”, dijo el gobernador.

Según las autoridades, uno los casos más complejos se presentan en el municipio de Nilo, en la vereda Los Curos, donde el incendio se encuentra controlado en un 60%, pero deja una afectación cercana a las 45 hectáreas, incluidas zonas de Tolemaida.

Entretanto, en el municipio de Sasaima se liquidaron incendios en las veredas El Limonar, Mojón y La Tinaca Baja, esta última con una afectación de 20 hectáreas. En Simijaca, la emergencia de la vereda Salitre fue liquidada en la mañana de hoy, con 2 hectáreas afectadas a causa de una quema de basura.

Otros municipios como Pandi, Tocancipá, Guaduas, Tocaima y Ricaurte también reportaron emergencias en las últimas horas, la mayoría ya controladas, con un consolidado que supera las 83 hectáreas afectadas.

“Pedimos a la ciudadanía no dejar botellas, vidrios ni material inflamable en zonas de cobertura vegetal. Agradecemos la labor de los bomberos de los diferentes municipios, los consejos municipales de gestión del riesgo y la comunidad que ha apoyado la atención de estas emergencias”, concluyó el gobernador.