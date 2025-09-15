“Esperamos que la decisión sea racional”: Susana Muhamad sobre certificación antidrogas de Colombia

Bucaramanga

La exministra de medio ambiente y precandidata presidencial, Susana Muhamad, participó en Bucaramanga en la segunda edición del foro internacional economías para la vida, organizado por el departamento de prosperidad social y desde allí se refirió a la expectativa que hay en el país sobre la decisión de Estados Unidos de la certificación antidrogas en Colombia.

Crece expectativa en Colombia por decisión de EE.UU. sobre certificación antidrogas

“El gobierno Colombiano ha entregado todas las evidencias del gran sacrificio por la lucha contra las drogas, una lucha desigual, la cooperación militar viene de Estados Unidos pero no hay control internacional sobre el consumo, la demanda y los capos. Lo que uno esperaría es que se valore el esfuerzo del pueblo colombiano, que se certifique a Colombia”, dijo Muhamad.

Dijo también la exministra que si la decisión no es favorable para el país, es darle más poder a la mafia y no se estaría protegiendo el interés nacional en Estados Unidos. “Lo que harían es generarle ventajas estratégicas a los narcotraficantes y lo que harían precisamente es victimizar más al pueblo colombiano y darle menos herramientas al gobierno colombiano para esta lucha desigual”, reiteró Muhamad.

Agregó que espera que la decisión sea racional y sea pueda dar esta certificación a favor de Colombia.