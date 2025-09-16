Alcaldía de Bogotá abre convocatoria laboral: Cargos disponibles, requisitos y link para aplicar

Imagen de referencia de trabajadores en una oficina. Foto: Klaus Vedfelt / Getty Images / Klaus Vedfelt

La Alcaldía de Bogotá, a través de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE), ha lanzado una nueva convocatoria laboral.

En esta oportunidad, la SDDE, ofrece 544 oportunidades laborales en total, de las cuales 384 están especialmente dirigidas a jóvenes.

Estas vacantes están abiertas para cargos como auxiliares de cobranza, analistas de contabilidad, ejecutivos comerciales, pasteleros y técnicos electromecánicos, entre otros.

Las ofertas laborales ocupan diferentes niveles de formación, por lo que incluye tanto a profesionales como técnicos y personas con educación media. Tenga en cuenta que las empresas solicitan, en mayor medida, a ejecutivos comerciales, directoras operativas de exportación, asesores de cobranza, analistas contables y panaderos, entre otros.

“Destacamos la gran cantidad de empleos para profesionales y directivos, incluyendo también puestos para todos los niveles educativos. Nuestro compromiso es garantizar que todos los bogotanos puedan encontrar una opción profesional acorde con sus cualificaciones y aspiraciones”, afirmó Bibiana Quiroga, subdirectora de Empleo y Capacitación del Ministerio de Desarrollo Económico.

¿Hasta cuándo estarán disponibles las vacantes laborales?

Las vacantes de esta convocatoria de empleo están disponibles desde el pasado lunes 15 de septiembre y cerrarán el sábado 20 de septiembre.

¿Qué vacantes laborales hay disponibles?

Asistente de contabilidad

Profesor de educación secundaria académica.

Técnicos mecánicos A y B.

Técnico de carrocería.

Técnico electricista.

Agente bilingüe, nivel avanzado de inglés B2 – C1

Operador de tienda.

Call center agent .

agent . Trabajador de limpieza.

Trabajador de limpieza.

Sustanciador.

Técnico en refrigeración.

Auxiliar de almacén.

Operador de producción industrial.

Toderos.

Limpiador

Auditor Maestro de TI.

Gerente de mesa de ayuda de TI.

Asistente de tráfico.

Asistente de construcción.

Soldadores SMAW.

Aparejador.

Ayudante de herrero carpintero de barcos.

Ayudante de cocina.

Boal.

Oficial de construcción.

Primer cadenero.

Segundo cadenero.

Oficial de demarcación.

Operador forestal.

Técnico hidráulico.

Operador de encofrado.

Ayudante de electricista.

Agent de call center advanced bilingual.

advanced bilingual. Técnico mecánico industrial.

Operador de dosificación (ayudante de materia prima).

Gerente de agencia.

Técnico de conductos (instalación de aire acondicionado industrial).

Ayudante de montaje de aire acondicionado/refrigeración industrial.

Supervisor de SST.

Asistente TIC.

Profesional TIC y TI.

Ayudante de cocina.

Cocinero.

Cocinero.

Semillero SENA – Administrativo.

Director general.

Gerente de proyecto.

Director del Departamento de Educación y Cultura.

Director de gestión empresarial.

Director de Marketing y Publicidad.

Director de Sistemas y Tecnología.

Ejecutivos comerciales.

Ejecutivo de enlace y desarrollo.

Dirección de Economía y Finanzas.

Director Comercial.

Director general del grupo empresarial.

Director Ambiental – Gestión ambiental, administrador ambiental.

Director de infraestructura de vivienda y suelo.

Director de Gestión Agrícola y Ganadera.

Director de Recursos Humanos.

Director de recreación y eventos.

Contador senior.

Asistente de logística.

Asistente de logística y operador de montacargas.

Líder de equipo (soporte de ventas).

Coordinador de facturación para agencia de aduanas.

Administrador de la cadena de suministro.

Coordinador de compras.

Coordinador de Aduanas.

Gestor documental en agencia de aduanas.

Servicio al cliente.

¿Cómo postularme a las vacantes laborales?

Las personas que estén interesadas en postularse a esta convocatoria laboral deberán registrarse en la siguiente página: www.serviciodeempleo.gov.co

Una vez allí, deben completar su hoja de vida para poder aplicar a las vacantes que sean de su interés.