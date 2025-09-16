ANH descartó afectaciones a la industria petrolera por cuenta de la descertificación

La industria Petrolera en Colombia está siendo seriamente amenazada: Francisco Lloreda. Foto: Colprensa( Thot )

El presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos-ANH, Orlando Velandia, descartó afectaciones a la industria petrolera como consecuencia de la descertificación.

En diálogo con medios de comunicación, Velandia aseguró que, en lo que tiene que ver con el sector, las compañías que invierten en Colombia, “conocen muy bien al país”.

En ese sentido, explicó que las empresas conocen el arreglo institución y el marco normativo del territorio.

Adicionalmente, aseguró que, ninguna compañía se ha ido en el país por falta de confianza.

“Las compañías que se han ido, no es por falta de confianza en el país”, indicó.

Velandia recordó que la industria petrolera se ha desarrollado por más de cien años y que la confianza en el país se ha mantenido incluso en los momentos más álgidos.

“Y han mantenido su confianza en el país, siguen manifestando su interés de estar en el país”, afirmó.