“Es la muestra de la desconexión del gobierno”: alcalde de Bucaramanga sobre descertificación

Bucaramanga

Luego de que el presidente Gustavo Petro confirmara en el reciente consejo de ministros televisado que Estados Unidos decidió desertificar a Colombia en la lucha antidrogas, hay reacciones desde las regiones ante esta decisión.

No habrá condiciones ni medidas adversas: embajador Daniel García Peña tras descertificación de EEUU

Una de ellas es la del alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, quien a través de su cuenta de X se despachó en contra del Gobierno Nacional y aseguró que "es la muestra de la desconexión total del actual gobierno, tanto a nivel interno como en la política exterior".

Cómo va el PARO hoy en Bogotá 🔴: Minuto a minuto de la manifestación de conductores

Dijo también el alcalde Beltrán que esta decisión deja en vilo la imagen del país ante el mundo y que el comercio con Estados Unidos sostiene gran parte de la economía de Colombia.

“Los grupos criminales y de narcotráfico hoy se pasean campantes por tarimas, se toman pueblos enteros y todo esto es promovido por la política actual del Gobierno Nacional”, enfatizó el alcalde.

A su turno, el gobernador de Santander Juvenal Díaz Mateus, también escribió en su cuenta de X y dijo que ahora eso iba a significar menos recursos para la fuerza pública, la moral militar en jaque y “cooperación internacional menguada”.