“Es la muestra de la desconexión del gobierno”: alcalde de Bucaramanga sobre descertificación
El mandatario aseguró que esta decisión deja en vilo la imagen del país.
Bucaramanga
Luego de que el presidente Gustavo Petro confirmara en el reciente consejo de ministros televisado que Estados Unidos decidió desertificar a Colombia en la lucha antidrogas, hay reacciones desde las regiones ante esta decisión.
Una de ellas es la del alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, quien a través de su cuenta de X se despachó en contra del Gobierno Nacional y aseguró que "es la muestra de la desconexión total del actual gobierno, tanto a nivel interno como en la política exterior".
Dijo también el alcalde Beltrán que esta decisión deja en vilo la imagen del país ante el mundo y que el comercio con Estados Unidos sostiene gran parte de la economía de Colombia.
“Los grupos criminales y de narcotráfico hoy se pasean campantes por tarimas, se toman pueblos enteros y todo esto es promovido por la política actual del Gobierno Nacional”, enfatizó el alcalde.
A su turno, el gobernador de Santander Juvenal Díaz Mateus, también escribió en su cuenta de X y dijo que ahora eso iba a significar menos recursos para la fuerza pública, la moral militar en jaque y “cooperación internacional menguada”.