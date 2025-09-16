Ingrid Betancourt sobre sanciones a antiguo secretariado Farc: “una burla para las víctimas”

La W conversó con varias víctimas de las extintas Farc acerca de las sanciones restaurativas que le impuso la JEP a los integrantes del antiguo secretariado de esa guerrilla, sanciones que no contemplan la cárcel.

En conversación con La W, Ingrid Betancourt, quien fue secuestrada por las extintas Farc el 23 de febrero de 2002, expresó su molestia y calificó como “burla” la sentencia.

“Como víctimas estamos indignados y dolidos. Fue mucho lo que advertimos que para nosotros no hubiera impunidad. Dentro del acuerdo que aceptamos, si bien aceptamos que no fueran a la cárcel,

“Es una burla para todas las personas que estuvimos secuestradas. Cuando uno mira la sentencia y ve el listado de penitencias que les aplican, es indignante”, añadió.

De la misma manera, Betancourt aseguró que la justicia y las Farc les “mintieron” a las víctimas, haciendo promesas sobre “una paz que iba a ser sembrada sobre la justicia, donde no habría repetición, habría reparación a las víctimas y verdad”.

Asimismo, afirmó que los miembros del secretariado de las antiguas Farc “no aportaron en nada” a la verdad. “Por lo tanto, no cumplieron los requisitos para tener sentencias que los cubrieran de no ir a la cárcel”.

Hablaron el general Luis Mendieta y el sargento César Lazo

En La W también estuvieron el general Luis Mendieta y sargento César Lazo, quienes concordaron que aún no se conoce toda la verdad por parte del secretariado de las extintas Farc.

“En las audiencias preparatorias, las víctimas acreditadas siempre solicitamos una cantidad de cosas ante la JEP que no han sido tenidas en cuenta. Los victimarios son los únicos que han sido beneficiados (…). Ellos mismos, como bien lo dice alias ‘Timochenko’, hicieron la JEP a su medida, ellos diseñaron las sanciones”, afirmó Mendieta.

El general también expresó que los exlíderes Farc “no han contribuido en absolutamente nada en la verdad”.

Por su parte, el sargento Lazo se refirió a la toma de Mitú por parte de las antiguas Farc, donde perdió compañeros.

“No he tenido la oportunidad (de hablar con el secretariado de las Farc), solamente en un audio de reconocimiento en Bogotá. Esa parte de pedir perdón o explicarle a uno qué pasó, no lo he tenido”, indicó.

Señaló que pidieron justicia y aplicación de la ley contra las Farc, pero con el fallo, no se dio.

“Muchos soldados que murieron en cautiverio y sus familias siguen buscando respuestas. Esa era una de las verdades que espero todavía. ¿Por qué tantos secuestros y desplazamientos?”, concluyó.