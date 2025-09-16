No debería ser sorpresa para Gobierno de Colombia: embajador de EEUU sobre descertificación

El encargado de Negocios de Estados Unidos en Colombia, John McNamara, afirmó durante una transmisión en vivo en la red social X (antes Twitter) que, a pesar de la descertificación con exención por parte de Estados Unidos a Colombia en la lucha contra las drogas, “la colaboración puede continuar sin interrupciones”.

Sin embargo, al Gobierno de Gustavo Petro “no debería sorprenderle” la decisión tomada por el presidente Donald Trump por las “fallas” que han ocurrido en la administración de Petro con respecto a la lucha antidrogas.

Según McNamara, ambos Gobiernos “han mantenido conversaciones permanentes”. Por parte de EE. UU., el Gobierno de Trump le ha pedido al de Petro que tome más medidas en la lucha contra el narcotráfico, debido a que “los resultados no han sido los esperados”.

No obstante, esto “no significa” que el apoyo de Washington para reducir el narcotráfico en Colombia y en la región “va a disminuir”. Por el contrario, EE. UU. está comprometido con Colombia para continuar colaborando y brindando asistencia para que la región sea más segura, estable y próspera, aseguró McNamara.

“El informe es un llamado a la acción” para que Colombia reduzca rápidamente los cultivos de coca, incremente las incautaciones de este “veneno” y elimine la suspensión de extradiciones de narcoterroristas, sentenció el encargado de Negocios, aclarando que “Colombia no va a hacer esto solo, estamos trabajando hombro a hombro”.

