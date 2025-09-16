No paran ayudas humanitarias en Santa María, Boyacá, tras afectaciones provocadas por el invierno

La Unidad de Gestión del Riesgo de Boyacá, la Cruz Roja Colombiana y la Alcaldía de Santa María llevaron ayudas a los habitantes del municipio / Foto: Alcaldía de Santa María.

Santa María

Siguen llegando las ayudas por parte de la Unidad de Gestión del Riesgo de Boyacá y la Gobernación del departamento a los habitantes del municipio de Santa María, Boyacá, quienes se vieron afectados durante la temporada invernal.

La Unidad de Gestión del Riesgo del departamento estuvo junto con la Cruz Roja Colombiana y la Cruz Roja Alemana, en el municipio llevando ayudas humanitarias a los habitantes de las veredas Santa Cecilia, San Rafael, Planadas, San Agustín, Calichana y Hoya Grande.

“Con la Cruz Roja Colombiana estuvimos haciendo una entrega de ayudas humanitarias y alimentarias, unos kits de aseo a la población, además, algunos elementos de ferretería, que son ayudas no alimentarias. Hemos entregado tejas, perfiles, amarres, entre otros elementos de ferretería, algunas bolsas Big Bag para hacer obras de contención en el puente de San Agustín, que casi se nos cae, un puente que está en riesgo estructural de colapso, pero por fortuna y gracias a la rápida acción de la unidad departamental, en coordinación con la alcaldía y con el apoyo de la comunidad, logramos hacer una obra de contención con las bolsas Big Bag, que de un metro cuadrado, que se llenan de material para hacer contención y evitar que, sobre todo, los estribos de los puentes tengan riesgo de colapso estructural”, señaló Jaisson Alfredo Carreño Calderón, director de la Unidad de Gestión del Riesgo de Boyacá.

Las afectaciones que ha dejado el invierno en esta región del departamento de Boyacá han sido bastante graves, por tal razón se han invertido grandes recursos para su recuperación.

“Efectivamente en Santa María no ha sido menor la gestión y la inversión de los recursos que hemos hecho como Gobierno Departamental. Hemos tenido situaciones muy complejas en este territorio, como la pérdida de banca del 100% en la Transversal del Sisga, el movimiento en masa, donde más de 50 familias quedaron sin vivienda en la vereda de Planadas, la vereda San Agustín y la vereda San Rafael. En cuanto al tema de ayudas humanitarias, tanto alimentarias como no alimentarias, hemos sido muy diligentes, nosotros hemos atendido todas las solicitudes de la Administración Municipal. Claramente las ayudas humanitarias y alimentarias son mercados que hemos podido dar desde la Unidad Departamental de Gestión de Riesgo, pero hemos hecho también gestión, así como se hizo con la maquinaria amarilla”, añadió Carreño Calderón.

Por otro lado, con maquinaria amarilla de la Unidad de Gestión del Riesgo se han venido realizando trabajos en los diferentes sectores del municipio y de otros 11 del departamento.

“Como gobierno departamental hemos dispuesto de maquinaria amarilla, básicamente motoniveladora, retroexcavadora sobre llanta, excavadora de oruga, bulldozer y hemos tratado de habilitar sobre todo las vías terciarias, que son vías que generalmente se golpean mucho en la temporada de lluvias, pero también hicimos una gestión con el Gobierno Nacional y que anunciamos hace un par de meses, en donde se asignaron 2.000 millones de pesos no solamente para Santa María, sino para 11 municipios del departamento Boyacá. A Santa María le correspondieron 300 horas de oruga y 150 de retroexcavadora sobre llanta. Ya se instaló la excavadora de oruga la semana pasada, empezaron a hacer labores para rehabilitar la vía en la vereda Planadas, también para hacer los encauzamientos de las diferentes fuentes hídricas que hay en esa misma vereda, y la retroexcavadora sobre llanta llega esta semana para ser instalada allí”, afirmó.

A pesar de que las lluvias han bajado, la alerta permanece en el municipio, ya que se prevé que en los próximos días se presente de nuevo la ola invernal.