“Un juez de la Santa Inquisición”: Petro criticó la suspensión provisional de Juan Carlos Florián

Este lunes, 15 de septiembre, el presidente Gustavo Petro se refirió a la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el cual ordenó la suspensión provisional del ministro de Igualdad y Equidad, Juan Carlos Florián.

La suspensión viene después de que se admitiera la demanda de nulidad interpuesta por el estudio de Derecho Juan Manuel López. Dicha demanda argumenta que el nombramiento de Juan Carlos Florián como ministro de Igualdad reduciría la representación de las mujeres en el gabinete presidencial.

Ante esto, el presidente Petro se pronunció a través de su cuenta de X en donde rechazó la suspensión, argumentando que es una medida “innecesaria y homofóbica”

Asimismo, en medio del consejo de ministros, el presidente Gustavo Petro se refirió nuevamente a la decisión del Tribunal.

“Un juez de la Santa Inquisición lo saca, pasándose por la faja el derecho del presidente a configurar su gabinete (...) Florián no está aquí por ese atropello contra la libertad humana ¿Quién puede decidir si una persona es hombre o mujer? Entonces van a castrar hombres y el clítoris de las mujeres, si al juez se le ocurre", dijo el presidente Petro.

Además, afirmó que “en la constitución del 91 se habla de persona y la persona tiene libre derecho a su desarrollo, de acuerdo con sus pulsaciones, cualquier represión no hace si no matar la libertad. Hoy tengo una sentencia que me devuelve a los tiempos de Ordóñez”.