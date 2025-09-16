Un soldado asesinado y otro herido en enfrentamiento con disidentes en Buga

Las autoridades confirmaron que fue asesinado un soldado de la Tercera Brigada del Ejército y otro más resultó herido en medio de un enfrentamiento con presuntos integrantes de la estructura Adán Izquierdo de las disidencia de la Farc, en la vereda La María, zona rural de Buga.

Los hechos se presentaron cuando los delincuentes, que se movilizaban en una camioneta y en motocicletas, intentaron evadir un retén militar, lo que desató una persecución e intercambio de disparos.

En medio del enfrentamiento, los presuntos guerrilleros embistieron con el vehículo una patrulla motorizada de soldados, causándole a la muerte a uno de los militares.

“Cuando se vieron perseguidos por el Ejército, le tiraron la camioneta a una patrulla de soldados que iba motorizado de los cuales uno fallece, y el otro está haciendo atendido” detalló James Gómez, Secretario de Gobierno de Buga.

De acuerdo a información oficial, durante el hecho, también murió un presunto disidente.