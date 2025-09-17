Comunidades indígenas anuncian bloqueos en rutas nacionales de Córdoba, Sucre y Cesar

Montería

La Organización Regional Convite Étnico, Ecológico y Social anunció una jornada de protesta en los departamentos de Córdoba, Sucre y Cesar, a partir de las 00:00 horas (12:00 a.m.) del 18 de septiembre, por “incumplimiento de los acuerdos pactados en mesas previas de diálogo con el Gobierno Nacional”.

“Debido a los reiterados incumplimientos del Ministerio del Interior frente a la instalación de la Mesa de Concertación constituida mediante resolución 0039 de 2025, se ha tomado la decisión de entrar en asamblea permanente”, se precisa en una comunicación emitida por la citada organización.

“A partir del 18 de septiembre de 2025, nuestras consejerías y comunidades de base en Córdoba, Sucre y Cesar iniciarán el Convite o Minga, ejerciendo nuestro derecho constitucional a la protesta pacífica. Responsabilizamos al Ministerio del Interior por la falta de voluntad política y por las consecuencias que genere la ausencia de cumplimiento efectivo”, agregó.

De acuerdo con lo establecido, los bloqueos en el caso de Córdoba se presentarían en las rutas Montería-Planeta Rica en el kilómetro 26, sector Las Cruces, y la vía Montería-Arboletes. Según lo informado, unos 500 indígenas participarían en la jornada.