EE.UU. pide a Colombia restablecer extradiciones de narcoterroristas

El embajador de Estados Unidos en Colombia, afirmó que el país se encuentra “en un momento de encrucijada” frente a la relación bilateral

John McNamara. Foto: Cortesía: Cámara Colombo Americana - AmCham 70 años

El encargado de negocios de Estados Unidos en Colombia, John McNamara, advirtió que la relación binacional atraviesa un punto delicado, tras la descertificación del país en la lucha contra el narcotráfico.

El embajador estadounidense pidió al Gobierno restablecer “con urgencia” las extradiciones de narcoterroristas.

Durante un encuentro con empresarios de la Cámara de Comercio Colombo-Americana (AmCham), McNamara señaló que Colombia enfrenta un “reto particularmente serio” por el aumento de los cultivos ilícitos y la producción de cocaína, que hoy representa el 70 % de la oferta mundial.

El diplomático también llamó al Gobierno a incrementar las incautaciones y fortalecer la cooperación internacional. Además, recordó que la descertificación estará vigente hasta septiembre de 2026, cuando Washington evalúe nuevamente los resultados.

A pesar de las tensiones, McNamara aclaró que las relaciones comerciales entre ambos países continúan sin cambios y subrayó que la cooperación debe mantenerse entre ambas naciones.

