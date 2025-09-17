La “justicia” que ofrece la JEP en su primera sentencia es aberrante: Familia de Guillermo Gaviria

A través de un comunicado, los hijos y hermanos del dirigente político secuestrado y asesinado por la guerrilla de las Farc, criticaron la sentencia emitida por la Jurisdicción Especial para la Paz a los últimos integrantes del secretariado de las extintas Farc.

Puede leer: JEP cita a 11 exFarc por secuestro y muerte del exgobernador Guillermo Gaviria

Señala el comunicado, “la “justicia” que ahora ofrece la JEP en su primera sentencia, es aberrante y confirma dolorosamente nuestros temores sobre la forma como los máximos responsables serían relevados de las obligaciones mínimas establecidas en el Acuerdo de Paz”.

Otro tema que preocupa a la familia Gaviria se relaciona con el hecho de que los excomandantes sancionados, no perderán sus derechos políticos. “Es decir, que cada acto de ‘reparación simbólica’ podrá convertirse en acto de campaña política financiado por el Estado”.

Señala, además, que la sentencia está llena de manipulaciones.

“Las verdades de las Farc siguen siendo llenas de “olvidos” y ya en la etapa de la investigación anunciaron que han dicho todo lo que recuerdan”, aseguran.

Cuestionó el alcance de las sanciones en favor de las víctimas, “si supuestamente ya en la etapa de investigación dijeron todo lo que sabían y señalaron no recordar más detalles, qué efecto puede tener ordenarles que ayuden a identificar coordenadas donde encontrar personas desaparecidas o minas antipersona”.

Finalmente, llama la atención por la violencia que aún se vive en muchos territorios del país, lo que para la familia no es garantía de temas como reparación y no repetición y compara las sanciones de la JEP con condenas de la justicia colombiana, “desconoce de manera grave y humillante la cruda realidad de centenares de miles de presos que hoy pagan condenas por delitos muchísimo menos graves que los cometidos por las Farc”.