Monumento a Gandhi en Bogotá ya fue desalojado: Distrito recuperó el espacio

Durante siete meses, W Radio denunció la ocupación del monumento a Gandhi en Bogotá, ubicado en la carrera 7 con calle 100.

En febrero, primero fue invadido por el representante, José Jaime Uscátegui, del Centro Democrático, y luego por un grupo de ciudadanos identificados como Cabildo Abierto Soberanía Colombia, liderados por el sargento José Espinoza.

El lugar estaba lleno de basura, cambuches improvisados e incluso se estaba robando energía de un poste aledaño al monumento, además, se estaba dañando el patrimonio cultural de la ciudad.

Tras varios meses de seguimiento, W Radio pudo confirmar que el monumento y la zona aledaña ya fue recuperada por la Secretaría de Gobierno, en cabeza de Gustavo Quintero.

En la zona se sembraron varias plantas y el monumento fue recuperado. Sin embargo, la parte baja del monumento tiene un grafiti de un equipo de fútbol de la capital.

De acuerdo con Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, que fue consultado en su momento, la recuperación del monumento puede costar hasta 15 millones de pesos.

“El espacio público es de todos los bogotanos. Nuestra responsabilidad es garantizar su uso libre, seguro y ordenado para toda la ciudadanía, sin excepción. Recuperarlo no es un acto de confrontación, sino de equilibrio entre los derechos individuales y el interés colectivo”, dijo Quintero.

