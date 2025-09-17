Presidente Gustavo Petro inaugurará edificio de instituto de lenguas en la UIS, Bucaramanga

Bucaramanga

Este miércoles 17 de septiembre se espera al presidente Gustavo Petro en Bucaramanga para que participe en la inauguración del nuevo edificio del instituto de lenguas de la Universidad Industrial de Santander, una obra que se construyó en nueve meses y tendrá 35 aulas de clase, 2 salas de realidad virtual, sala de aprendizaje personalizado, sala de profesores y otros espacios.

De acuerdo a lo señalado por el gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, para esta obra “20 mil millones de pesos los pone la UIS, que son de los recursos que nosotros giramos a la universidad, ya han sido 135 mil millones de pesos y el Gobierno Nacional solo pone 5 mil millones de pesos”.

El nuevo edificio del Instituto de Lenguas cuenta con cinco pisos y beneficiará a más de 2.600 estudiantes, entre niños, jóvenes y adultos inscritos en los programas de idiomas.

De ellos 1.600 son niños, 512 adultos en ciclos semanales y 523 adultos en programas de fin de semana.

El espacio fue diseñado desde hace más de un año para responder a las necesidades de aprendizaje de otros idiomas con tecnología de punta y ambientes modernos.