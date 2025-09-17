Senado aprobó proposición para declarar al “Cartel de los Soles” como organización terrorista. EFE/ Carlos Ortega ARCHIVO / Carlos Ortega ( EFE )

La plenaria del Senado aprobó en la noche de este 16 de septiembre con 33 votos una proposición del senador Jota Pe Hernández, de la Alianza Verde, para declarar al “Cartel de los Soles” como una organización criminal transnacional y terrorista.

En el texto aprobado por el Senado se señala que se busca “proteger a todas las personas residentes en Colombia, sus bienes, derechos y libertades, con fundamento en los principios superiores que rigen las relaciones internacionales de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9º de la Constitución Política”.

Igualmente, citó a “la Asamblea General de Naciones Unidas, que expresamente exhorta ‘a todos los Estados a que reconozcan los vínculos existentes entre las actividades de la delincuencia organizada transnacional y los actos de terrorismo (…) y a que apliquen la Convención para combatir las actividades delictivas en todas sus formas’”.

El texto también señala que en marzo de 2020 “el Departamento de Justicia de los Estados Unidos imputó a Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, Hugo Carvajal y otros altos funcionarios, señalándolos de liderar el ‘Cartel de los Soles’, en colaboración con las FARC”.

Finalmente, la proposición “declara políticamente al denominado ‘Cartel de los Soles’ como una organización criminal transnacional, vinculada al narcotráfico, el lavado de activos y el financiamiento de grupos terroristas constituyen una grave amenaza contra los derechos humanos de los habitantes del territorio colombiano, la estabilidad institucional, la seguridad nacional, el orden constitucional”.

