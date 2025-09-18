El Sporting de Portugal goleó 4-1 Kairat Almaty en Champions League con doblete de Francisco Trincão
El club portugués anotó tres goles en cuatro minutos al campeón de Kazajistán para sellar su primer triunfo en el torneo continental.
Un doblete del exbarcelonista Francisco Trincão marcó la diferencia este jueves para el Sporting de Portugal, que se impuso por 4-1 en Liga de Campeones al Kairat Almaty de Kazajistán, que será el próximo rival del Real Madrid.
El Kairat realizó el viaje más largo de la historia de la Liga de Campeones -unos 7.000 kilómetros entre Almaty y Lisboa- para ponérselo difícil en la primera parte al Sporting, que vio cómo un penalti y muchos de sus intentos eran detenidos por el portero de 18 años Kalmurza.
El dominio del campeón portugués solo se tradujo en gol cerca del descanso, cuando un disparo lejano de Trincão rompió la muralla defensiva kazaja e inauguró el marcador.
El Kairat decidió arriesgar más en la segunda mitad y fue castigado por los ‘leones’, con tres goles en cuatro minutos: Trincão consiguió el doblete tras una jugada individual del español Iván Fresneda (m.65), mientras que Allison Santos (m.66) y Quenda (m.68) anotaron el tercero y el cuarto respectivamente.
El brasileño Edmilson logró en el minuto 86 el gol del honor para el campeón de Kazajistán, que en la próxima ronda recibirá al Real Madrid, mientras que el Sporting viajará a Italia para enfrentarse al Nápoli.
