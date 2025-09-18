“No me amenace, aquí lo espero, con inteligencia y cifras reales”: mensaje de Petro a Trump

El presidente de la República, Gustavo Petro, pidió a su homólogo de los Estados Unidos, Donald Trump, hacer una guerra contra las narcotraficantes. “Invito a Europa a lo mismo y desde América del Sur les podemos enseñar cómo se hace y no se tiene que medir en muertos sino en prosperidad de familias campesinas”.

Por eso, Gustavo Petro le envió un mensaje a Donald Trump durante la alocución presidencial en la noche de este miércoles 17 de septiembre. “Cambie, a mí no me amenace, aquí lo espero si quiere, no acepto invasiones ni misiles, no aceptó asesinatos (…) acepto inteligencia, vengan aquí a hablar con inteligencia y los recibimos de tú a tú y con cifras reales, no con mentiras”.

“Mientras ustedes erradican forzadamente. Mi método no hiere tanto a la sociedad colombiana ni a los policías de Colombia. En mi Gobierno no hubo muertos en el 2023, no hubo muertos en 2024 y desgraciadamente 7 muertos en 2025 por acceder a la petición de empezar erradicación forzada”.

Según el presidente Gustavo Petro, es un error. “No la volveré a hacer, la erradicación forzada mata policías”. Por eso, fue enfático en decirle a Donald Trump: “Le repito de nuevo: fracasó, su guerra fue derrotada”.

Por eso, el mandatario aseguró: "nuestro método es mejor", al señalar que por ejemplo en Estados Unidos ya son más de 100 mil muertos por fentanilo. ¿Qué está demostrando esto? Que toda su política antidrogas de hace 50 años fracasó. Le repito de nuevo: fracasó, su guerra fue derrotada por la mafia y el narcotráfico".