Operativo contra el tráfico de autopartes en Bogotá: Hallaron más de 250 motores de carros alterados

Tras más de seis meses de investigación adelantada por la Seccional de Investigación Criminal, se logró dar con un resultado contra el tráfico de autopartes robadas en la capital del país.

Durante los operativos, se realizaron allanamientos en locales comerciales de autopartes en el sector de La Estanzuela, localidad de Los Mártires, donde fueron hallados más de 250 motores de diferentes marcas con seriales alterados y regrabaciones.

“Este es un gran resultado, es el quinto golpe que se le da a esa cadena delincuencial dedicada al hurto de motores. Gracias al trabajo de la Policía Metropolitana hemos realizado cinco operativos que nos han permitido llegar a 800 motores con falsedad marcaria. Dos de ellos se adelantaron en La Estanzuela, dos en el sector del 7 de agosto y uno en el Restrepo”, dijo el alcalde, Carlos Fernando Galán.

Además, los uniformados encontraron 12 motores prácticamente nuevos, todos camuflados en sótanos y espacios ocultos dentro de los establecimientos inspeccionados.