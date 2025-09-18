Sec. Transparencia pide verificar el actuar de Luis Felipe Henao en Junta Directiva de Ecopetrol

Luego que el secretario de Transparencia del Gobierno Petro, Andrés Idárraga Franco, diera a conocer que había solicitado a la Procuraduría y Fiscalía que hicieran una verificación sobre información que llegó a la Junta Directiva de Ecopetrol en la que se advirtió que Luis Felipe Henao no se declaró impedido para “escuchar, atender y asistir a varias reuniones en las que se habrían tocado temas sensibles de cara a las necesidades de gas para el país”, siendo esposo de la presidenta de Naturgas, Luz Stella Murgas; el mismo Henao respondió que el llamado del secretario de Transparencia se debería a sus posiciones críticas dentro del máximo órgano de Ecopetrol.

A través de su cuenta de X, Henao, junto con su respuesta también hizo algunas críticas sobre el secretario Idárraga.

“Claro, entiendo que mis posiciones críticas dentro de la junta puedan incomodarlo, más aún cuando un funcionario llamado a promover la transparencia ha brillado por su silencio y omisión. Puede solicitar a la junta mis pronunciamientos, le pido expresamente que los haga públicos, y espero como todos los colombianos que intervenga la Procuraduría y la Fiscalía”.

Pese a lo anterior, se debe tener en cuenta que no se generó claridad sobre las preguntas que hizo el secretario Idárraga en las que se pide información directa de Henao y su actuar en la Junta Directiva de Ecopetrol en temas relacionados con gas, dichas preguntas son: