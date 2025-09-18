TransMilenio y ‘Epa Colombia’ firman acuerdo conciliatorio

La gerente de TransMilenio, María Fernanda Ortiz informó que el grupo jurídico del Sistema y Daneidy Barrera Rojas, más conocida como ‘Epa Colombia’, suscribieron un acuerdo conciliatorio en el marco del incidente de reparación integral por los daños materiales que causó Barrera a TransMilenio en el marco del paro nacional en el año 2019.

“El acuerdo, presentado ante los jueces competentes para su aprobación, busca garantizar la reparación integral de los daños ocasionados, valorados en 467 millones, a través de una fórmula que combina un componente económico, medidas simbólicas y un programa de justicia restaurativa”, dijo Ortiz

Entre los compromisos asumidos por Barrera se encuentran: el pago de 100 millones de pesos en efectivo a favor de TransMilenio y la participación en actividades de carácter simbólico, pedagógico y social, que incluyen.

Así las cosas, la influencer deberá: “ofrecer excusas públicas a la ciudadanía, la elaboración y difusión de videos educativos orientados a promover la cultura ciudadana y el cuidado del Sistema y la realización de labores de pedagogía y servicio social con los usuarios en estaciones y troncales de TransMilenio”.

Por último, TransMilenio aclaró que este acuerdo no implica que automáticamente, Daneidy Barrera obtenga su libertad definitiva, ya que es competencia exclusiva de los jueces de la República que tienen conocimiento de este caso.