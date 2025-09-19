Al menos 14 muertos en Gaza durante la noche del 19 de septiembre por los ataques de Israel

Al menos 14 personas murieron durante la noche y las primeras horas de la mañana de este viernes a causa de los ataques del Ejército de Israel en la Franja de Gaza, según un recuento de fallecidos recopilado en las morgues de los hospitales por informadores gazatíes y compartido en una plataforma conjunta.

La mayoría de las víctimas se concentran en la ciudad de Gaza, donde se registró la llegada de cinco cadáveres al Hospital Al Shifa y otros tres al Hospital Bautista Al Ahli. La capital es el núcleo de la ofensiva israelí desde mediados de agosto, y esta semana escaló hacia las fases iniciales de una operación terrestre.

En el centro de Gaza murieron al menos seis personas (cinco cadáveres llegaron al Hospital Al Awda de Nuseirat y, otro, al de los Mártires de Al Aqsa en Deir al Balah).

En los alrededores de Nuseirat, dos hombres murieron en un ataque del Ejército cuando recogían madera, informó la Red de Noticias Quds, vinculada al grupo islamista Hamás.

Además, la agencia oficial de noticias palestina, Wafa, recogió otro ataque con dron junto a una rotonda en Nuseirat y un bombardeo en el área de la mezquita de la ciudad vieja de Deir al Balah.

Por otro lado, la red Quds advirtió de otro bombardeo en el barrio de Tal al Hawa, en el suroeste de la ciudad de Gaza y objetivo de numerosos bombardeos en los últimos días.

