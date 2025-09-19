Este será el incentivo para quien diseñe la imagen de los Juegos Nacionales y Paranacionales 2027

Montería

A través de un comunicado, la Gobernación de Córdoba informó que el Comité Organizador de los XXIII Juegos Deportivos Nacionales y VII Juegos Paranacionales 2027 anunció la ampliación del plazo de la convocatoria nacional para diseñar la imagen oficial y la mascota del evento que tendrá como sede a los departamentos de Córdoba y Sucre.

“Ahora, los interesados tendrán la oportunidad de enviar sus propuestas hasta el 26 de septiembre de 2025, con el fin de que más talentos creativos del país puedan sumarse a esta iniciativa que busca reflejar, desde lo gráfico y lo simbólico, la identidad del Caribe colombiano”, señaló la Gobernación de Córdoba.

“Los ganadores de la convocatoria recibirán un reconocimiento económico: la propuesta seleccionada para la imagen oficial será premiada con 10 millones de pesos, mientras que la propuesta elegida como mascota oficial obtendrá 10 millones de pesos”, agregó la administración departamental.

Le puede interesar en La W: Abren convocatoria para el proceso de designación de rector de la Universidad de Córdoba

¿A quiénes se dirige el llamado?

“El llamado está dirigido a diseñadores, ilustradores, creativos, estudiantes, colectivos y agencias que deseen aportar su visión a la construcción de la imagen oficial y la mascota del certamen deportivo más importante del país”, puntualizó la administración departamental.

Cabe recordar que, este proceso sería liderado por el Comité Organizador, conformado por el Ministerio del Deporte, el Comité Olímpico Colombiano, las gobernaciones de Córdoba y Sucre, y las alcaldías sedes de Montería, Cereté, Ciénaga de Oro, Lorica y San Antero (Córdoba); y Sincelejo, Coveñas y Santiago de Tolú (Sucre).

¿Qué se busca con la convocatoria?

• Un isologo original (texto + imagen) con su sistema básico de identidad visual (colores, tipografía y aplicaciones).

• Una mascota oficial inspirada en elementos típicos del Caribe colombiano (animal, personaje mítico o símbolo cultural).

• Un brief conceptual que explique los valores representados en las piezas.

“Los términos y condiciones completos, los formatos de inscripción y la guía del participante están disponibles en el sitio oficial del concurso: www.concursojuegosnacionales2027.com”, concluyó la Gobernación de Córdoba.