Hombres armados secuestraron a un concejal y exalcalde del municipio de Morales, Cauca

Hombres armados secuestraron a Guido Saúl Córdoba, concejal y exalcalde del municipio de Morales, centro del Cauca.

Los hechos se registraron en el corregimiento de Carpintero de esta localidad, donde delincuentes encapuchados irrumpieron en la vivienda del líder político, amarraron a sus familiares y se lo llevaron con rumbo desconocido.

El alcalde de Morales, Óscar Guachetá rechazó los hechos y manifestó que la acción atenta contra la vida, la integridad, la paz y la armonía de las personas del municipio.

“Hacemos un llamado al Gobierno nacional y departamental para que realicen acciones que permitan garantías reales de seguridad para los líderes sociales, funcionarios públicos, organismos de control y todos aquellos que trabajan por la paz y el bienestar de los territorios”, dijo el mandatario.

Entretanto, las autoridades policiales y de Fiscalía dispusieron un componente especial de investigación criminal, inteligencia y capacidades operativas para conocer los móviles del suceso delictivo y dar con el paradero de los responsables.

En esta zona del Cauca hay amplia presencia delictiva de las disidencias de las Farc, responsables de múltiples delitos. Este hecho se suma al secuestro del funcionario de la Defensoría del Pueblo perpetrado en el municipio de Caloto, norte del Cauca.